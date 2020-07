"Back Pogba". Un tweet della Juve scatena i tifosi: il club costretto a chiarire

"Back Paul Labile Pogba". E il profilo spagnolo su Twitter della Juventus va praticamente in tilt. Sommerso dai commenti degli utenti che immaginano un ritorno del centrocampista francese, oggi al Manchester United, dopo un post del club bianconero. Che però aveva tutt'altro significato, come la stessa Juventus, con un altro tweet, è stata costretta a spiegare: "back nel senso di throwback, volevamo soltanto ricordare i gol di un ex giocatore del club. Non pensate ad altre cose". Nel video allegato, infatti, erano mostrate alcune prodezze di Pogba in bianconero, come spesso si usa fare sui social. Ma è un nome al quale i tifosi della Vecchia Signora restano piuttosto sensibili.