Badelj e il fallimento alla Lazio: "Più colpa mia che di altri"

© foto di Federico Gaetano

Nel corso della conferenza stampa di presentazione, Milan Badelj ha parlato dell'ultima stagione alla Lazio. E di cosa non ha funzionato nella Capitale: "E' stata più colpa mia che di qualcun altro. Non mi sono adattato al meglio al gioco e alla squadra. Lo guardo come un fallimento personale. Sono io il responsabile, la mia condizione ha condizionato il rendimento. Non mi sono espresso al massimo. Ringrazio la Lazio e sarò sempre grato per l'opportunità che mi hanno dato", ha detto il calciatore croato che dopo una stagione è tornato alla Fiorentina.

