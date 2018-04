Badelj e un futuro non ancora scritto. La Viola sogna sul rinnovo

© foto di Federico De Luca 2018

La tragica scomparsa di Davide Astori ha sconvolto tutti, giocatori, addetti ai lavori e tifosi. A circa un mese dal suo addio, la Fiorentina sta ancora cercando di rialzare la testa. Il gruppo di Pioli si è fin da subito compattata e sul campo sono arrivati risultati belli e insperati. E a guidare la giovane rosa viola ci ha pensato soprattutto Milan Badelj, che da Astori aveva raccolto la fascia da capitano prima dell'infortunio con la Nazionale. Una situazione insolita, quella del croato: il suo contratto è in scadenza a giugno e il suo addio fino a poche settimane fa sembrava scontato. La tragedia ha però rimescolato le carte e se possibile unito ancora di più Badelj al giglio viola. Nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, il giocatore insieme al suo entourage si incontrerà con la società e farà il punto. Le offerte non mancano: in Italia il suo profilo piace a Roma, Lazio, Torino, soprattutto Milan. In Europa a diverse squadre spagnole, Siviglia in primis. Ma da un mese a questa parte, fra le candidate per il suo futuro, c'è anche (e di nuovo) la Fiorentina. "Speriamo che questo matrimonio possa andare ancora avanti", il pensiero di Corvino espresso nei giorni scorsi. Un matrimonio che comunque, se dovesse concludersi, lo farà nel migliore dei modi. Con rispetto reciproco. Ma ancora l'ultima parola non è stata scritta e nelle prossime settimane non sono da escludere clamorose novità...