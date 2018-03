Badelj: "Farò del mio meglio per mantenere lo spirito di Davide"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le parole di Milan Badelj ai microfoni di Premium Sport: "Proverò a fare il meglio per mantenere vivo e presente lo spirito di Davide. Vogliamo mettere in campo tutta l'intensità, la voglia e la grinta che metteva in campo Davide ogni gara. Le parole di Pioli? Davide è stato il seme che ha unito e fatto crescere questa squadra, il compito nostro sarà continuare a fare quello che lui aveva fatto in maniera stupenda".