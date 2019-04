© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha presentato in conferenza stampa il monday night contro l’Empoli: “Ci aspetta una partita importante in cui abbiamo un solo risultato - ha esordito -. Ogni partita fa storia a sé, domani dobbiamo cercare di vincere. Noi non possiamo fare calcoli, non ci proviamo neanche: sappiamo che ci dobbiamo conquistare la nostra strada da soli, con le nostre forze. L’Empoli al di là della classifica, è una signora squadra che gioca molto bene a calcio e che è pericolosa. Noi ce la stiamo giocando con squadre forti e vorremmo continuare a restare in questo gruppo. L’Empoli ha una grande organizzazione di gioco e se l’è giocata alla pari anche con le grandi. La coppa? In questo momento non ci stiamo pensando, siamo concentrati sul campionato”, ha concluso.