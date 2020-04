Baggio, Signori, la Uefa, Calciopoli. Gazzoni Frascara, il Presidente dell'ultimo grande Bologna

vedi letture

Giuseppe Gazzoni Frascara a Bologna, al Bologna, aveva regalato due sogni. Uno coi riccioli e col codino, uno con un sinistro che ha segnato un decennio. Roberto Baggio e Giuseppe Signori, due che sono entrati nella gloria e nella storia del Dall'Ara. Dalla Serie C al ritorno nell'Olimpo, l'Intertoto che è la dolce memoria dell'Europa di provincia. L'ex presidente del Bologna calcio è scomparso oggi all'età di ottantaquattro anni , lui che è salito alle cronache sportive e pure di quelle calcistico-giudiziarie grazie al suo j'accuse per Calciopoli.

L'ultima intervista Nell'ultima intervista rilasciata un mese fa aveva raccontato la sua broncopolmonite, i suoi venticinque giorni in ospedale. "Sono uscito poco prima che iniziasse questo dramma, il mio medico frena ma io sono sereno. Mi sono convinto di avere gli anticorpi, è stata una coincidenza favorevole per me". La tempra di un uomo forte e sognatore, ferito e mai domo. La semifinale di Coppa Uefa come punto più alto del suo percorso all'ombra delle Due Torri e quei sogni regalati a una piazza che vive di musica e poesia. Per quei riccioli, per quel sinistro, Baggio e Signori, per Mazzone e Kolyvanov, fino alla presidenza onoraria dal 2014 voluta da Joe Tacopina, se ne va oggi un pezzo importante della storia del Bologna e del calcio italiano.