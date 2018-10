Bakayoko alla prova del 9: fiducia a tempo, servono risposte concrete

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Il campionato è differente, col tempo arriverà il vero Bakayoko che avete visto in passato. Ci vuole pazienza". Nella conferenza stampa di presentazione alla sfida con il Betis Siviglia, accanto a mister Gattuso si è seduto, forse per responsabilizzarlo e motivarlo, uno dei giocatori più criticati dopo il derby perso dal Milan nei minuti di recupero. Una partita in cui i rossoneri sono sembrati piuttosto timorosi, passivi, quasi rinunciatari, e che ha scatenato subito le voci intorno a una partenza anticipata del centrocampista francese e a un addio di Ringhio.

Entrambe le eventualità sembrano piuttosto lontane, ma è chiaro che la partita di oggi sarà un banco di prova importante per toccare con mano la reazione del Diavolo e di chi è salito sul banco degli imputati. Bakayoko, oltre al periodo di ambientamento, sta pagando anche un sistema di gioco che non lo valorizza: ha disputato la sua migliore stagione con la maglia del Monaco destreggiandosi da interno di centrocampo nel 4-4-2, mentre come mezzala non riesce ad esprimersi al meglio. È chiaro che il tecnico calabrese si attenda non solo miglioramenti, ma anche il salto di qualità dalle cosiddette seconde linee: oltre al giocatore di proprietà del Chelsea, saranno osservati speciali anche Laxalt, Caldara e Castillejo, investimenti importanti del mercato estivo che ancora non hanno dimostrato, per motivi diversi, il proprio valore. Il prossimo mese sarà di cruciale importanza per il futuro del club, dellll'allenatore e di alcuni elementi della rosa. Vietato fallire, già da stasera.