Bakayoko, bocciatura finale. Il francese è un pesce fuor d'acqua

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mister Gattuso, per responsabilizzarlo e caricarlo, lo aveva portato in conferenza stampa. Doveva essere la gara della verità per Tiemoué Bakayoko, ma l'esame è stato miseramente fallito. Mai in partita, in costante balia degli avversari, beccato sempre dai propri tifosi, viene sostituito dopo 45 minuti di totale anonimato. Più del discorso sulla qualità, colpisce l'assoluta mancanza di personalità e determinazione di un giocatore che dovrebbe sfruttare ogni minima occasione per farsi notare.

Il centrocampista francese è la più grande delusione tra gli arrivi estivi in casa rossonera (a dire il vero, anche gli altri non stanno impressionando). L'alibi dell'ambientamento non può essere concesso arrivati a questo punto della stagione; più semplicemente, l'ex Monaco non è proprio agio nel 4-3-3 marchio di fabbrica di Ringhio. Non ha i tempi, gli inserimenti e il passo della mezzala. Un acquisto che sembrava poco funzionale e che così si è rivelato in fin dei conti. A gennaio potrebbe già tornare a casa, pronto per ripartire verso una nuova destinazione.