© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tiemoué Bakayoko come Clarence Seedorf? Il diverbio piuttosto acceso con Gennaro Gattuso nella vittoria del Milan sul Bologna ha ricordato a molti il dissidio tra lo stesso Ringhio e il centrocampista olandese, in derby del 2014 passato alla storia come il derby delle ciabatte. In quell'occasione, Gattuso era in campo, ammonito e dolorante. Chiese il cambio alla panchina, ma Seedorf impiegò più di un minuto (eufemismo) per togliersi le ciabatte e allacciarsi gli scarpini. Risultato? Gattuso stese Sneijder, rimediò il secondo giallo e la conseguente espulsione, uscì dal campo mandando a quel paese Seedorf e anche il proprio allenatore. Chi era quel tecnico? Leonardo, oggi direttore generale dell'area tecnico-sportiva del Milan, che nel post-partita di oggi ha così scherzato su quell'episodio: "Era diverso. Lì era stato espulso. Seedorf in quel momento lì mi disse 'Sono nato pronto'".