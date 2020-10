Bakayoko: "Giocheremo sempre per vincere. Possiamo competere per lo Scudetto"

Ai microfoni di Sky Sport, Tiemoué Bakayoko ha parlato delle sue impressioni dopo i primi giorni vissuti a Napoli: "Sono in una grande squadra, in una grande città con tanta storia. Quando parli di Napoli, tutti pensano a Maradona. È un'icona per i tifosi e io sono orgoglioso di essere qui e di avere la chance di giocare. Darò tutto per rendere felici i tifosi. Giocheremo sempre per vincere, tutte le partite. Spero di riuscire a dare il mio contributo per fare una grande stagione. Abbiamo una squadra con tanta qualità e sicuramente possiamo competere per lo Scudetto, ma vedremo gara dopo gara".