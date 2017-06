Bakayoko: "Lavoro per diventare un giocatore importante per l'Inter"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

L'attaccante della Primavera nerazzurra Axel Bakayoko ha parlato ai taccuini de Le Parisien: "Non ho esitato un secondo e ho firmato, un club come l’Inter non si può rifiutare - riporta Fcinternews.it -. Andando in Italia poi avrei avuto anche la possibilità di imparare una nuova lingua e sperimentare un’altra cultura. All’inizio mi sentivo perso - ha ammesso -, ma mi sono adattato. Il mio futuro? Lavoro per diventare un giocatore importante per l’Inter, ma credo che prima andrò in prestito in qualche club minore per fare esperienza. Esordio in prima squadra in EL? Non ci credevo che stavo giocando nel leggendario stadio Meazza".