L'episodio che ha visto protagonisti Kessie e Bakayoko a fine partita ha scatenato subito un mare di polemiche e non sarà piaciuto nemmeno alla dirigenza del Milan, che potrebbe prendere provvedimenti nei confronti dei due giocatori. Intanto, il centrocampista francese si scusa con il collega Acerbi via social: "Il mio è stato un gesto scherzoso. Non volevo mancare di rispetto a nessuno. Chiedo scusa a Francesco Acerbi".