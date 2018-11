Bakayoko: "Voglio trasformare fischi in applausi. Gattuso simile a Conte"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Tiemoué Bakayoko, centrocampista del Milan, ha rilasciato una intervista ai taccuini di 'Sky': "Il 4-4-2 è il sistema che preferisco, ma anche nel 4-3-3 mi sono trovato bene. La posizione in campo è cambiata e credo mi abbia fatto bene perché in questo modo ho potuto aiutare di più la squadra. Sono dispiaciuto per il risultato contro la Juventus, ma sono contento di quello che ho fatto. Capisco i fischi, ma spero i tifosi possano presto anche applaudirmi. Ho fatto buone cose ma siamo solo all'inizio, io voglio aiutare il Milan ad entrare tra le prime quattro. Kessié mi ha molto aiutato, anche per la lingua e spero di parlare presto italiano. Conte e Gattuso sono un po' simili, chiedono molto sia in campo che negli allenamenti".