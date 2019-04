Baldas: "Fabbri? Ai miei tempi se sbagliavi per 2 settimane arbitravi in B"

Ospite del Live Show su Monte Carlo Sport, l'ex arbitro Fabio Baldas ha analizzato le polemiche derivanti dall'ultimo turno di campionato, dopo la direzione controversa di Fabbri in Juventus-Milan. Sul tavolo, la disparità di giudizio tra il rigore non dato per il tocco di Alex Sandro e quello invece concesso alla Lazio contro il Sassuolo per il tocco analogo di Locatelli: "È difficile da spiegare, il VAR è un male necessario e la tecnologia può essere solo d'aiuto, però ci sono cose da mettere a punto. Non ultimo, qualche variazione sulla regola dei falli di mano. Fino a qualche anno fa c'erano dei rigori che oggi vengono dati e allora non venivano dati mai. Perché si valutava la volontarietà, la posizione del braccio e la distanza dalla palla. Oggi con la tecnologia, quando un arbitro viene richiamato e va a rivedere l'episodio, soprattutto in questi casi, bisogna che ci sia una chiara indicazione. Un'idea poteva essere che ogni tipo di fallo di mano in area fosse punito col calcio di rigore, altrimenti la tecnologia fa sì che si verifichino situazione come queste, perché ti fa vedere il tocco del braccio, ma non ti fa vedere tutti gli altri elementi. Ed è difficile per l'arbitro, posto che Fabbri ha arbitrato male. Però credo che si debba andare a monte, dare un taglio netto: dalla prossima stagione bisogna cambiare la regola e decidere che il fallo di mano in area è sempre rigore, altrimenti non ne veniamo fuori".

Rizzoli oggi ha detto che non ci sarà uno stop per Fabbri e che anche lui a inizio carriera ha fatto i suoi errori. Però la designazione ha fatto comunque discutere.

"È vero, è un arbitro sul quale Rizzoli punta molto, nel senso che è uno degli emergenti e lo ha anche proposto internazionale da primo gennaio. Credo che in generale non abbia molto materiale: tolti i soliti, Rocchi, Orsato, Banti e Mazzoleni, di cui tra l'altro gli ultimi due dovrebbero smettere a fine anno, non c'è grande materiale. A proposito di internazionali, anche Mariani ha poca esperienza. È vero che pure Rizzoli ha commesso i suoi errori a inizio carriera, io l'avevo anche criticato all'epoca, però ai nostri tempi quando un arbitro aveva una giornataccia come quella di Fabbri, essendo la Serie A e la B assieme, il designatore ti teneva fermo una settimana e poi quella successiva ti mandava in B per sbollire, senza togliere nulla alla B. Oggi non è così: uno, che arbitri bene o male, va sempre in A. Questo non va bene. In qualche modo bisogna che uno paghi, Abisso un mese fa è stato fermato e ha ripreso da poco. Rizzoli dice che non vengono fermati, non capisco: se hai fermato Abisso, bisogna fermare anche Fabbri. Lui dice che arbitrano quelli che sono in buona condizione: non mi pare che Fabbri lo fosse. E non mi riferisco solo al fallo di mano, ci sarebbe da discutere su tante altre cose. Al di là degli episodi, ha sbagliato la gestione. Non si può permettere a giocatori di dire 'bravo, bravo' e poi farli rimanere in campo. Io l'ho visto con un'ottica diversa da quella dei tifosi, andiamo a vedere anche nei particolari: lui si è approcciato male coi giocatori".