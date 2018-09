Baldini, le frasi dal libro di Totti: "Nelle ultime stagioni peso per la Roma"

© foto di Alberto Fornasari

Franco Baldini è vicino a lasciare la Roma per alcune anticipazioni trapelate dal libro di Francesco Totti, di prossima uscita. La notizia di giornata è lanciata da Il Romanista, ma adesso emergono anche i passi che avrebbero portato alla lettura, qui ripresi da repubblica.it: "Ho voluto e sostenuto Spalletti perché sapevo che la pensava come me. Anni fa ti dissi che volevo venderti, ma ogni allenatore che contattavo mi chiedeva la garanzia della tua presenza. Spalletti non me l'ha chiesta, anzi. Del resto sappiamo tutti che in queste ultime stagioni la tua presenza è stata un peso per la Roma".