© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il vice presidente della Roma Mauro Baldissoni, presente all'inaugurazione dei nuovi uffici giallorossi in viale Tolstoj, ha commentato così l'evento.

"Iniziamo con un ringraziamento a tutte le istituzioni che hanno scelto di partecipare a questo evento per visitare la nostra nuova casa, un posto dove dedichiamo gran parte della nostra attività. Il centro sportivo Fulvio Bernardini resta ovviamente la nostra casa, dove resterà la squadra, un centro del quale siamo orgogliosi. Avevamo però bisogno di più spazio, non era la soluzione migliore condividere lo spazio sportivo e amministrativo. Cercavamo un posto da diverso tempo, poi abbiamo trovato questo spazio che ci rende soddisfatti perché abbiamo riportato la Roma al centro della città. Ringrazio agli architetti che ci hanno lavorato per mantenere la storia e la tradizione, siamo riusciti a rientrare nel tessuto connettivo della città, vogliamo essere sempre più parte di questa città", le parole riportate da Vocegiallorossa.it.