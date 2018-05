Baldissoni: "Pallotta? Non vogliamo mancare di rispetto a nessuno"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da Sky Sport, il dg della Roma Mauro Baldissoni ha parlato anche dell'arbitro della gara contro il Liverpool, Skomina, e delle possibili sanzioni della UEFA a Pallotta: "Il presidente in pubblico ha affermato un principio più generico, quello di adottare la tecnologia per evitare errori in futuro, in Europa. Poi magari nel privato gli sarà scappata qualche parola colorita. Non vogliamo mancare di rispetto a nessuno, tanto meno agli arbitri. Dobbiamo occuparci dei nostri errori, non di quelli degli arbitri. I nostri giocatori hanno fatto errori sia all'andata che al ritorno e dobbiamo preoccuparci di quelli come causa della nostra sconfitta. Il rispetto non deve mancare, altrimenti non possiamo giocare".