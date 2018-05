Balla col Genoa

Dal corrispondente a Genova

La notizia era nell'aria. L'ufficialità è arrivata con un tweet alle 20.10. Davide Ballardini sarà l'allenatore del Genoa anche nella prossima stagione. Contratto annuale con opzione per quello successivo per un tecnico che ha trasformato la squadra nel giro di sei mesi e l'ha condotta alla salvezza aritmetica con tre turni d'anticipo. Uno schieramento sempre compatto e la difesa blindata sono stati i cavalli di battaglia del tecnico ravennate, ritornato per la terza volta all'ombra della Lanterna ed ereditando una situazione di classifica disperata. A novembre i rossoblu erano penultimi con solo sei punti in classifica, un solo successo, 10 gol fatti e 16 subiti con il terzo derby di fila perso sul groppone. Eppure lui non ha mai perso l'ottimismo e la speranza, ribadendo come la squadra si è subito messa a disposizione sua e dello staff per abbandonare tutti insieme al più presto le secche della zona retrocessione.

CAMBIAMENTO DI MARCIA - L'esordio fu col botto. Allo “Scida” di Crotone Rigoni consegnò un successo preziosissimo al Grifone contro un avversario diretto per la salvezza. Dopo il pareggio interno per 1-1 con la Roma, Perin e compagni portarono a casa altri tre punti importanti sul campo del Verona. Anche in questo caso vittoria di misura e porta imbattuta. E' stato proprio questo il successo di questo Genoa: un reparto arretrato a tratti imperforabile. Nella gestione Ballardini, la porta è rimasta inviolata 10 volte su 23 gare disputate con la squadra che ha regalato diverse soddisfazioni ai tifosi. L'esempio più lampante è il successo casalingo sull'Inter o il 2-1 all'ultimo secondo contro la Lazio all'Olimpico firmato da Laxalt. Una cavalcata importante mantenendo di fatto un ritmo di chi lotta per un posto in Europa League raccogliendo 35 punti.

RICONFERMA A FUROR DI POPOLO - E' innegabile come Davide Ballardini sia entrato nel cuore dei tifosi. I risultati della squadra, oltre alla serietà di una persona che preferisce anteporre i fatti alle parole, hanno fatto sì che si creasse un legame molto forte fra il pubblico genoano e il mister Ballardini. I sostenitori in più di un'occasione hanno invocato il suo nome nelle ultime gare al “Ferraris” segno che hanno apprezzato quanto di buono fatto non solo quest'anno ma anche nelle precedenti gestioni dell'allenatore ravennate. I risultati non sono certamente passati inosservati nemmeno alla società che, come sempre dichiarato, avrebbe valutato la sua posizione a salvezza acquisita. Adesso la decisione di proseguire insieme dall'inizio della stagione, contrariamente a quanto accaduto nelle due esperienze precedenti in rossoblu. Adesso il lieto fine c'è stato. Davide Ballardini si è strameritato la riconferma sulla panchina del Genoa.