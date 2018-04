Ballardini: "Domani ci sarà Taarabt. Veloso è vicino al top della forma"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Davide Ballardini, tecnico del Genoa, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Atalanta. Queste le sue dichiarazioni sulle condizioni di alcuni giocatori. "Domani non saranno a disposizione Izzo, Spolli e Pereira, ma ci sarà Taarabt, così come Hiljemark e Zukanovic che sono recuperati, mentre Veloso ha lavorato tutta la settimana. Ieri lamentava un piccolo fastidio al polpaccio. È però sempre più vicino a stare bene, quel bene che gli permetterà di tornare in campo".