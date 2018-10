Ballardini esonerato, ma il Genoa è potenzialmente in Champions League

© foto di Federico Gaetano

Perché Enrico Preziosi ha deciso di esonerare Davide Ballardini, 12 punti in 7 partite e potenzialmente quarto in classifica se dovesse vincere con il Milan? Probabilmente una disquisizione puramente tecnica, più che per i risultati che, al momento, stanno arrivando. La sconfitta con il Parma ha certamente pesato, perché l'1-3 in casa ha allontanato dalle primissime posizioni i rossoblù.

DISCUSSIONE ACCESA - Dopo la sfida con i ducali c'è stato un faccia a faccia tra il presidente e l'allenatore, di circa una mezz'ora. Toni accesi, con i dirigenti che hanno provato poi a fare da mediatori per far rientrare l'allarme rosso. Preziosi ha prima contattato Nicola, poi ha deciso di riportare Juric - ancora sotto contratto - al timone, pur dopo due giorni di acque agitate. Il capo d'imputazione è una squadra che non ha una organizzazione difensiva (rispetto alla scorsa stagione) e un generale sbilanciamento, con troppe punte in campo. E poi l'utilizzo di alcuni nuovi, da Gunter a Lakicevic, passando per Lapadula, sarà al centro delle priorità per il nuovo tecnico.

RISULTATI BUONI - Eppure Ballardini in questi mesi ha lavorato bene, pur tra lo scetticismo di Preziosi, portando anche all'esplosione Piatek, capace di siglare 9 gol in 7 partite - 13 in 8 considerando la Coppa Italia - e moltiplicando di cinque o sei volte l'investimento iniziale. Da capire se il 3-4-3 di Juric - che vedrebbe il centravanti come il terminale principe dell'azione - può calzare perfettamente per il polacco. In ogni caso, i risultati sono solo l'ultimo capo d'imputazione che può essere mosso verso Ballardini. In ogni caso è una decisione di pancia, per quello che è uno dei mangiallenatori tra i più longevi del calcio italiano.