Ballardini: "Perin è legato al Genoa, ma è giusto che vada in una big"

Davide Ballardini, tecnico del Genoa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida contro il Benevento, persa per 1-0 dalla sua squadra: "Il primo tempo non è stato bello, mentre nel secondo tempo abbiamo assistito a una partita divertenta, con una cornice di pubblico fantastica. Un tifo sportivo e vicino alla squadra, che ha applaudito Rossi quando è entrato. Bella atmosfera, una giornata piacevole"

Un po' meno il risultato.

"Abbiamo avuto otto palle gol, non sono poche. Abbiamo fatto un campionato straordinario, da tre partite siamo sereni e questo ci porta a non avere la stessa fame e attenzione delle doneniche precedenti. Il Genoa del secondo tempo mi è piaciuto molto".

Quanto manca a Rossi per tornare al 100%?

"Deve allenarsi molto per tornare a essere un buon atleta. Poi è talento puro, un giocatore diverso e nato per giocare a calcio. Ci vorranno salute e allenamento, solo così potrà tornare a fare le cose che ci ha fatto vedere in passato".

Quale sarà il futuro di Perin?

"Ha enormi qualità, per me è uno dei migliori portieri al mondo. So che vuole restare, ma sarebbe giusto per la sua carriera che prendesse in considerazione offerte importanti. Lui è molto legato a Genova".