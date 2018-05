Ballardini resiste a Preziosi: venticinque partite per convincerlo

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Undici vittorie, cinque pareggi e nove sconfitte. 1.52 punti a partita con ventuno gol fatti e venti subiti, questo è il percorso in numeri di Davide Ballardini al Genoa. Una strada che sembra aver definitivamente convinto anche Enrico Preziosi a confermarlo, mettendosi alle spalle la fama di mangia-allenatori, puntando ancora sul tecnico che nel dopo Ivan Juric è riuscito a tenere ben più che dignitosamente a galla la barca rossoblù e a portarla in salvo. E' stata una stagione difficile, per il Genoa, iniziata con il caso Armando Izzo, passata dai gol che non sono arrivati come sperato da parte di Gianluca Lapadula, dai tanti infortuni e dalle sconfitte nei momenti topici. Poi, un aprile con quattro risultati utili di fila che hanno di fatto, fino alla vittoria del 23 contro l'Hellas Verona, alla salvezza. Così Ballardini si è meritato la conferma, così il Genoa ha una delle poche certezze delle panchine della Serie A che verrà. Già. Proprio il Grifone di Enrico Preziosi, che parte e riparte da una sicurezza.