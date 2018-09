Ballardini: "Veloso? Si allena qui ma non abbiamo fatto ragionamenti"

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Genoa Davide Ballardini ha parlato di Miguel Veloso. Il centrocampista, svincolato, si sta allenando con i rossoblù: "Lui intanto è libero. Questo è un ambiente che conosce, noi conosciamo lui. È un ragazzo serio, ha qualità e quindi è qui, si allena, si prepara perché magari c'è la possibilità per lui di prepararsi per avere una possibilità. Che sia qui o sia da un'altra parte si vedrà in un secondo momento. L'idea sua è di rimettersi apposto per essere pronto ma non sono stati fatti altri ragionamenti".