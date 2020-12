Ballottaggio Cerri-Pavoletti, Di Francesco sicuro: "Potranno giocare anche insieme"

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Cagliari Eusebio Di Francesco ha parlato in vista ella sfida contro l’Hellas Verona soffermandosi anche sull’alternanza tra Cerri e Pavoletti: “Il fatto dell’alternanza è molto importante, è sinonimo della grande disponibilità di questo gruppo. Avevano davanti Simeone, ma nonostante tutto hanno sempre lavorato al meglio. Cerri mi è piaciuto come è entrato e Pavoletti ha ritrovato il gol: si è ripulito da quello che non andava bene e questo ha modificato la sua mentalità, anche nei minuti dopo il gol. Mi auguro che rimangano così, perché posso anche utilizzarli insieme in alcuni momenti oltre all’opportunità di avere un ricambio in panchina”.

Qui la conferenza stampa integrale.