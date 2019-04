Ballottaggio in attacco: il probabile 11 di Ancelotti per Arsenal-Napoli

Fonte: Dal nostro inviato a Londra

Un grande dubbio in attacco alla vigilia della sfida contro l'Arsenal: Milik o Insigne al fianco di Mertens dal primo minuto? Solo domani, l'allenatore del Napoli Carlo Ancelotti scioglierà le riserve e avrà idee chiare su una formazione che è grossomodo già impostata: senza Raul Albiol, i centrali di difesa saranno Maksimovic e Koulibaly con Hysaj e Mario Rui come terzini. Senza Diawara e con Verdi a mezzo servizio scelte obbligate in cabina di regia: ci saranno Allan e Fabian Ruiz, con Callejon e Zielinski ad agire come esterni. Tra i pali, Meret nettamente favorito su Ospina.

Nell'intervista a Sky, Ancelotti ha anche aperto alla possibilità di schierare Ounas, ma al momento l'ex Bordeaux sembra dietro nelle gerarchie.

Napoli (4-4-2) - Meret; Hysaj, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski, Milik (Insigne), Mertens.