Balo e il razzismo: "Uno schifo. A Roma lanciarono un casco di banane"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tramite la Gazzetta dello Sport emergono alcune anticipazioni delle parole di Mario Balotelli che si è raccontato al libro 'Demoni'. "Fossi stato bianco avrei avuto meno problemi", l'amara ammissione di Supermario sul tema del razzismo. Ma le considerazioni in merito non sono finite qua: "Ricevo tante lettere di ragazzini che mi considerano un esempio per non aver mai abbassato la testa davanti agli episodi di razzismo". Gli episodi citati da Balotelli sono tanti e vanno dalle accuse di furto di merendine a scuola al divieto di giocare a calcio con gli altri ragazzini 'perché nero' fino alle difficoltà nell'ottenere la cittadinanza. E si arriva al 2009, quando a Roma durante un ritiro con l'Under 21 "mentre stavo chiacchierando, da lontano spunta una moto e uno dei due urla forte: 'Negro schifoso', 'Negro di merda'. Poi si avvicinano, rallentano e mi lanciano un casco di banane. Cose se fossi una scimmia'. Episodi segnanti che Balotelli etichetta senza giri di parole: "E' stato uno schifo".