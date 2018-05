Balo, futuro legato alle prestazioni in maglia azzurra. Parma meta gradita

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riporta Il Mattino, il futuro di Mario Balotelli è legato a doppio filo con le sue prestazioni in maglia azzurra. Tornato in campo e al gol contro l'Arabia Saudita, l'ex attaccante di Milan ed Inter spera di fare bene anche nelle prossime amichevoli per muovere il mercato e trovare una sistemazione gradita. Il giocatore punta a un ritorno in Italia e una delle mete favorite potrebbe essere Parma, città vicina a Brescia, dove vive la famiglia di SuperMario. Ma non si escludono sorprese.