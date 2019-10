Balo double face e troppo generoso. Serve cambiare rotta per la salvezza

© foto di www.imagephotoagency.it

Mario Balotelli double face, in grado di stupire sia in positivo che in negativo all'interno dello stesso match. Contro l'Inter abbiamo visto un giocatore in grado di infastidire chiunque con il solito atteggiamento, ma anche un calciatore di enorme qualità che può fare la differenza. Anzi, in alcune situazione è stato anche troppo generoso.

Nel match tanto atteso visto il suo passato in maglia nerazzurra, la prestazione messa in campo ha evidenziato gioie e dolori di un elemento fondamentale per la rosa di Eugenio Corini, da cui ci si aspetta sempre qualcosa in più. Normale quando vuoi e devi rilanciare per l'ennesima volta la tua carriera.

SOLITO NERVOSISMO - Il primo tempo del Rigamonti fotografa il Mario Balotelli a cui siamo abituati. Un tiro forzato, rimpallato dalla difesa ospite, e tanto malumore. Nervosismo, gesti di stizza e poco movimento senza palla. Solita corsa lenta e prevedibile, giocate spesso al limite. The same old story, il solito Balo che sembra quasi non aver voglia di giocare. Corini, in più di un'occasione, cerca di spingerlo a fare qualcosa in più, anche perché un Brescia ferito da infortuni e qualche episodio sfortunato ha bisogno soprattutto del numero 45.

TROPPO GENEROSO - Nel secondo tempo c'è stato un cambio notevole prima di tutto nell'atteggiamento. Sacrificio e tanti passaggi effettuati, Supermario ha iniziato a lavorare per e con i compagni. In alcuni casi ha forzato anche il suggerimento in profondità, sbagliando la scelta. Troppo generoso, ma comunque meno indolente rispetto la prima frazione. Sarà un caso, ma quando ha iniziato a giocare con la squadra, il Brescia ha vissuto il suo momento migliore all'interno della partita. Per non parlare della corsa in area per aiutare la linea difensiva sui corner, difficilmente si era visto un giocatore così generoso.

LA VOGLIA DI INCIDERE - Il nervosismo del calciatore è frutto anche di un passato e di un presente che continuano inevitabilmente a tormentarlo. Balotelli deve sempre dare qualcosa di più perché è un giocatore importante per l'economia di qualsiasi squadra, figuriamoci per quella delle Rondinelle. La voglia di incidere c'è, ma è ancora un attaccante double face. Per poter spaccare in due le partite c'è bisogno di più generosità e meno nervosismo. Lo sa bene Mario, ora è arrivato davvero il suo momento.