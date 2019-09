Balotelli 1221 giorni dopo: l'ultima in A con una Roma ora da titolo

© foto di Federico Gaetano

1221 giorni dopo, Mario Balotelli tornerà a vestire la maglia di un club italiano. L'ultima volta in Serie A è stato con il Milan, 14 maggio 2016. La prossima sarà domani, Brescia-Juventus, 24 settembre 2019. L'ultima volta perse in campionato per 1-3 contro la Roma: aprì le danze Mohamed Salah, poi Stephan El Shaarawy, poi Emerson Palmieri, magra consolazione finale di Carlos Bacca.

L'ultima in Serie A dal 1' Fu con la Roma, in casa, Mario Balotelli e Carlos Bacca in attacco, in difesa al centro c'erano Alex e Philippe Mexes ed era pure l'anno dell'esplosione di Manuel Locatelli in cabina di regia. Dall'altra parte la Roma. Oggi, di quella Roma, c'è solo Alessandro Florenzi dell'undici titolare. Una formazione però clamorosa. Perché agli ordini di Luciano Spalletti c'era l'attuale portiere della Juventus, Wojchech Szczeszny, centrali di difesa Kostas Manolas, ora al Napoli, e Antonio Rudiger del Chelsea. Il terzino sinistro era Lucas Digne, passato da Parigi e ora all'Everton. Centrocampo da favola: Radja Nainggolan, Daniele De Rossi, Kevin Strootman, Miralem Pjanic. Davanti Stephan El Shaarawy e Mohamed Salah, in panchina c'era Edin Dzeko e un certo Francesco Totti. Una formazione che oggi sarebbe probabilmente insieme alla Juventus la favorita per il titolo...