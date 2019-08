Balotelli a un passo dal Brescia. Pronto contratto triennale

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mario Balotelli è vicinissimo a vestire la maglia del Brescia nella prossima stagione. L'aggiornamento sul futuro di SuperMario arriva da Sky Sport: l'ex attaccante di Milan e Inter, infatti, si sarebbe promesso al presidente Cellino. Domani può arrivare l'annuncio ufficiale, per lui pronto un contratto triennale. Nulla da fare, quindi, per il Flamengo: la ricca proposta del club brasiliano non ha convinto il giocatore, che ha deciso di tornare a casa.