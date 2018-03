Balotelli: “Tornerei all'Inter, al Milan no. Rifiutai la Juve”

© foto di Federico Gaetano

Mario Balotelli parla a SportWeek. L'attaccante del Nizza la prossima estate potrebbe tornare in Serie A, mentre il suo agente Mino Raiola in passato ha detto di aver ricevuto offerte da Inter, Napoli, Roma e Juve. "Dal Napoli - ha detto SuperMario - non credo. De Laurentiis non ha mai avuto simpatia per me. L'Inter? Ci tornerei perché è un grande club con tifosi fantastici, nessuno direbbe di no all'Inter. Ma io potrei farlo perché ormai tutti sanno che tengo al Milan e quindi nascerebbero problemi a tornare in nerazzurro. Alla Roma andrei per la società, per i giocatori e per i tifosi. Mi suona strano essere accostato alla Juve: ci ho parlato solo una volta, quando loro mi volevano, ma io non ci sono andato".

E il Milan? "No, adesso non ci tornerei. Niente contro i tifosi, anzi vado matto per la curva del Milan, ma la società mi ha mandato via in un brutto modo, come se fossi capitato lì per caso, che non servivo. Tornerei solo se tornasse Galliani, ma dato che lui non tornerà...".