Fonte: fcinternews.it

"Caro Mario Balotelli, per favore vieni a giocare in MLS". Dopo il caso delle ultime ore sollevato dalle parole di Massimo Cellino e dai comportamenti in allenamento del giocatore, iniziano a spuntare le prime pretendenti per SuperMario. E il corteggiamento del campionato americano sembra essere davvero insistente, con la proposta del trasferimento dell'ex Inter a gennaio che arriva direttamente dal podcast sul sito ufficiale dell'Mls. Tra le squadre "consigliate" a Balotelli ci sono l'Inter Miami di Beckham, i Los Angeles Galaxy, il Toronto Fc e il Montreal Impact. "Dove andrà onestamente, non importa: abbiamo bisogno di Mario", conclude poi il podcast.