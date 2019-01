Balotelli è stato offerto anche al Sassuolo. Riflessione del club neroverde

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Anche il Sassuolo, scrive la 'Gazzetta di Modena', sta valutando in queste ore l'ingaggio di Mario Balotelli, centravanti in uscita dal Nizza per il quale fino a questo momento s'è fatto avanti solo l'Olympique Marsiglia.

Il suo procuratore Mino Raiola l'ha offerto in Italia anche ad altre società, ma la squadra neroverde rappresenterebbe una prima scelta. Squinzi e Carnevali ci stanno riflettendo.