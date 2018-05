Balotelli ed il futuro: concorrenza estera per Roma e Napoli

© foto di Federico Gaetano

Ampio spazio al futuro di Mario Balotelli sulla Gazzetta dello Sport. Nella giornata di ieri vi abbiamo raccontato del pressing della Roma che potrebbe subire un'accelerata la prossima settimana, ma i giallorossi non sono l'unica squadra interessata. In Italia c'è anche il Napoli, mentre all'estero Supermario piace a Borussia Dortmund e Olympique Marsiglia. Nonostante il contratto in scadenza col Nizza, come anticipato nei mesi scorsi, per prenderlo servirà pagare una sorta di indennizzo al club della Costa Azzurra che la rosea stima in circa 10 milioni di euro.