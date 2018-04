Balotelli enigmatico: "Grazie di tutto Nizza. Ma questo non è un addio"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Enigmatico messaggio di Mario Balotelli sul proprio profilo Instagram. L'attaccante ha voluto salutare il Nizza e ringraziare per questi due anni in Costa Azzurra, salvo poi specificare che il messaggio non sottintende un addio a fine anno: "Sono stati 2 anni fantastici, grazie a tutti... ancora 5 gare da giocare (non è un addio per il momento, non si sa mai cosa può succedere in futuro. Volevo solo ringraziare)".