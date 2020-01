Balotelli, Why always you?: ma il pareggio va bene al Brescia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Bicchiere mezzo pieno. L'unica conclusione possibile dopo una partita in cui è successo di tutto e di più. Il Brescia di Eugenio Corini inizia il girone di ritorno con un punto strappato ad un Cagliari convalescente ma in grado di poter far male in qualsiasi momento: al Rigamonti finisce 2-2, con Torregrossa e Joao Pedro in splendida forma (doppietta per entrambi) e il solito vecchio Mario Balotelli. Ingresso in campo dopo qualche minuto concitato a bordocampo, con una preparazione insolitamente lenta. Ammonizione per una gamba alta e una protesta - condita da qualche parola di troppo - che ha portato al rosso diretto e alla possibile squalifica per almeno tre giornate. Balo, why always you?

BUON PUNTO - La batosta di Genova avrebbe potuto lasciare qualche strascico, ma alla fine la squadra bresciana sembra aver reagito nel modo giusto. Buon approccio alla gara, anche se un po' confusionario, e la voglia di far male ad un Cagliari che si è presentato a questa sfida con tutte le intenzioni di portare a casa il risultato. La rete di Joao Pedro ha freddato l'entusiasmo, ma la reazione di Torregrossa ha dato una scossa a tutto l'ambiente.

Poi il gol capolavoro, l'ennesimo mancino dalla distanza da parte del numero 11, sporcato però da un pasticcio difensivo messo in campo dall'uomo più esperto, ovvero Romulo. Dal calcio di rigore in poi - trasformato ancora dal brasiliano del Cagliari - è iniziata un'altra partita, con occasioni non sfruttate da entrambe le parti e un cartellino rosso che farà discutere molto nei prossimi giorni. Le Rondinelle riescono comunque a conquistare un buon punto che smuove la classifica e cancella parzialmente la disfatta con la Sampdoria.

ENNESIMA BALOTELLATA - Ben 12 rossi in carriera, con 5 per doppia ammonizione e 7 diretti. È vero, la gestione dei cartellini da parte di Giua è stata alquanto complessa e forse il giallo è parso un tantino eccessivo, ma Mario Balotelli ancora una volta è caduto vittima di sé stesso. Un'espulsione evitabile, non tanto per la sfida con il Milan (il numero 45 era già in diffida e avrebbe saltato il match di venerdì con il solo cartellino giallo), ma per le prossime gare in programma. Brescia aveva bisogno di lui, in un momento in cui c'era bisogno di soffrire per poter iniziare a fare punti. Ora si aspetterà la decisione del giudice sportivo, ma Balotelli salterà almeno due turni. L'ennesima gestione sconsiderata di un'eterna promessa quasi mai mantenuta.