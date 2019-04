Balotelli, il Brescia ci vuol provare. Idea realizzabile

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

I segnali positivi sul fronte del rendimento sono arrivati. Mario Balotelli al Marsiglia è tornato su discreti livelli anche in termini di gol tanto da far pensare pure ad un suo possibile ritorno in azzurro che poi però non si è concretizzato. Balo ormai gioca in Francia dal 2016-17 e la sua ultima stagione italiana è stata al Milan. Non è escluso che adesso, a breve, possa finalmente tornare a giocare nel nostro campionato. All'ex attaccante rossonero sta infatti pensando il Brescia e in particolare il presidente Cellino che in caso di ritorno delle rondinelle in A potrebbe piazzare questo colpo ad effetto. Del resto lo stesso Balotelli ha recentemente spiegato quale sia il sogno. "Non nego - ha detto - che mi piacerebbe chiudere la carriera nel Brescia". Balo può ancora giocare a lungo, ha solo 29 anni ma l'idea di vestire la maglia della squadra della città in cui è cresciuto potrebbe stuzzicarlo fin da ora. Rimane da vedere se oltre al Brescia dovesse essere richiesto da una squadra ambiziosa. A quel punto Supermario potrebbe decidere di rimandare il suo sogno.