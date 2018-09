Balotelli in sovrappeso? SuperMario seccato: "Tutto inventato"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mario Balotelli risponde in modo seccato alla presunta multa comminatagli dal Nizza per sovrappeso. L'attaccante azzurro ha affidato al social network Instagram la sua risposta alle illazioni degli ultimi giorni. Questo il testo in una delle stories:

"Io multato per sovrappeso? Guardate che fisico che ho! Già mi fa ridere sentir parlare di sovrappeso. Ora andate a f.... con le vostre cazzate aggiuntive ed inventate! Multato addirittura ora? Chiunque l'abbia scritto è giusto che perda il lavoro". Nella storia successiva Balotelli ha pubblicato un fotomontaggio che lo ritrae eufemisticamente con qualche chilo di troppo.