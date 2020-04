Balotelli: "Io allenatore? Forse non sarei in grado. Se un mio giocatore mi rispondesse male..."

vedi letture

L'attaccante del Brescia, Mario Balotelli, ha parlato anche del suo lontano futuro nella diretta Instagram con lo youtuber 'Er Faina': "Come mi vedo fra 20 anni? Ho un carattere particolare, forse non sarei in grado di fare l'allenatore. Non so come potrei reagire se qualcuno mi rispondesse male. Se dovessi scegliere, preferire allenare i più piccoli".