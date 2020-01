Balotelli, l'uomo che battezza il decennio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel bene o nel male, Mario Balotelli entra sempre nella storia. Oggi di SuperMario si può solamente parlar bene: prestazione eccellente, grande sacrificio e un gol bello che poteva essere pesante in chiave salvezza ma anche nella corsa al titolo, con la Lazio che rischiava di perdere terreno nei confronti di Inter e Juventus.

Il gol segnato oggi al 18' è il primo del centravanti al "Rigamonti" dopo i quattro precedenti lontano da casa. Ma soprattutto il primo gol del decennio, nuovamente. Nessuno nella storia del calcio italiano era riuscito ad aprire le danze all'inizio di una decade. All'epoca l'enfant prodige del calcio italiano decise il lunch match del 6 gennaio 2010, Chievo-Inter in quello che sarebbe stato l'anno che avrebbe portato i nerazzurri al Triplete. Lui chiuse quella partita polemizzando col pubblico veronese: "Mi fa sempre più schifo" dichiarò nell'intervista post-partita. Oggi solo un piccolo screzio con la tifoseria ospite, che ha portato alla sospensione dell'incontro per qualche istante. Nient'altro. Per la cronaca, il decennio precedente, che coincise anche col nuovo millennio, fu inaugurato da Maurizio Ganz, all'epoca al Venezia, in rete in una partita vinta per 2-0 contro la Lazio, che si consolerà a fine stagione con lo scudetto. Balotelli aveva all'epoca 9 anni. Nel 2030 ne avrà 39 e chissà se lo vedremo ancora calcare i campi di Serie A: del resto il grande colpo di mercato di questa sessione di mercato ne ha 38...