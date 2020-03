Balotelli: "La gente si arrabbiava quando dicevo di fermare tutto. Non si riprenderà il 3 aprile"

In una diretta video su Instagram sulla pagina di un famoso youtuber (Damiano Coccia detto Er Faina), Mario Balotelli ha parlato del momento difficile del calcio italiano e internazionale a causa dell'emergenza Coronavirus: "Mi auguro che il campionato non riprenda, finché c’è anche un solo caso non dovrebbe riprendere nulla. Avevo detto fin dall’inizio che bisognava fermare l’Italia e la gente si è arrabbiata. Forse adesso hanno capito. Bisognava chiudere tutto subito, forse ne saremmo già venuti fuori. Di questo passo arriveremo al 2021 e avremo ancora il Coronavirus. Il campionato? Non vince nessuno e non retrocede nessuno, per me sarebbe giusto così. Fai salire due squadre dalla B e l’anno prossimo fai un campionato a 22 squadre, si possono fare tante cose ma non credo le faranno. Secondo me non si riprenderà il 3 aprile. La Champions? Devono fermarla"-