Balotelli, la Roma continua a pensarci. Fiorentina non è una soluzione

Nelle ultime ore sta circolando una foto di Mario Balotelli a Firenze per incontrare i dirigenti viola per un accordo in vista della prossima stagione. Una notizia che non trova conferme, né dalla società viola né dall'entourage del calciatore. Il centravanti in scadenza di contratto col Nizza sta cercando squadra in vista della prossima stagione, ma sta valutando altre soluzioni: in Italia c'è la Roma, all'estero si sono fatti avanti Lokomotiv Mosca e Borussia Dortmund. La pista viola in virtù di un ingaggio fuori dai parametri della società gigliata, in questo momento, non rappresenta una soluzione.