Tante e variegate, le Balotellate venute alla luce nel corso degli anni. Nell'intervista al Corriere dello Sport Mario Balotelli ha provato a rispondere, o smontare, alcune delle storie passate riguardanti i suoi eccessi fuori dal campo: "Quello della pistola giocattolo fu semplicemente uno scherzo tra amici che si risolse in un attimo. Quando prese fuoco l'appartamento a Manchester non ero nemmeno in casa. Gli incidenti, un paio per colpa mia, tre al massimo. Tutto il resto è fantasia, pregiudizio, favola. L'incidente dell'ultimo dell'anno? Non c'ero su quella macchina".

Quindi un passaggio sulla sua giornata tipo: "Passo 4-6 ore al campo, pranzo e cena sempre da mia mamma, poi a casa, un po' di playstation e alle dieci e mezza a dormire. E quando ci sono i miei figli non mi dedico ad altro".