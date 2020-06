Balotelli mette in mora il Brescia, l'avvocato Grassani: "L'unico ad avere questo ardire"

Mattia Grassani, avvocato del presidente del Brescia Cellino, ha affidato alla Gazzetta dello Sport un commento alla richiesta di messa in mora avanzata da parte di Mario Balotelli in seguito al mancato pagamento dello stipendio del mese di marzo: "Credo che sia l'unico calciatore in Europa ad avere l'ardire di mettere in mora il proprio club per ottenere il pagamento integrale del mese di marzo, in pieno periodo di Covid-19. Inoltre il club ha perso il conto delle diffide inviate dal calciatore sempre in orario notturno che lamentano la presunta impossibilità di allenarsi. L'ultima mercoledì sera quando gli uffici erano ovviamente già chiusi. Con l'esperienza maturata negli ultimi giorni in ambito regolamentare e di applicazione dell'accordo collettivo potrebbe ricevere una laurea honoris causa in Legge".