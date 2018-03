Balotelli: "Mi aspettavo di tornare in azzurro. Futuro? Vivo al confine"

© foto di Federico Gaetano

Mario Balotelli confessa la propria delusione dopo la mancata chiamata di Di Biagio in un'intervista a SportWeek: "Sono sincero: mi aspettavo di tornare in azzurro. Futuro? Sono maturato, ho 27 anni e due figli, non è più tempo di ragazzate. Italia, Francia o Inghilterra? Sono uno che vive al confine", si legge nell'anticipazione pubblicata quest'oggi dalla Gazzetta dello Sport.