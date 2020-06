Balotelli, nessuna proroga da firmare ma è fuori dai piani: sarà addio in caso di retrocessione

Nessun problema contrattuale nell'immediato, ma la certezza che il giocatore non resterà al Brescia il prossimo anno in caso di retrocessione delle rondinelle. Mario Balotelli ha un contratto triennale col club di patron Cellino e quindi non deve firmare alcuna proroga per restare anche per questo rush finale di stagione.

Nell'accordo triennale firmato la scorsa estate, però, il Brescia s'era riservato la possibilità di rescindere l'accordo in caso di ritorno in Serie B. E così sarà: per Cellino l'avventura di Balo con le rondinelle è già conclusa e l'attaccante classe '90 non verrà confermato.