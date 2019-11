Balotelli: "Non ho accusato Verona, ma solo i pochi scemi"

© foto di www.imagephotoagency.it

Mario Balotelli è tornato a parlare dopo i fatti successi domenica allo stadio Bentegodi di Verona con il giudice sportivo che nella giornata di oggi ha disposto la chiusura del settore dal quale sono arrivati gli insulti: "Non è bello ma non ho accusato il Verona, non ho accusato la Curva del Verona. Ho accusato pochi scemi che lo hanno fatto e li ho sentiti. Ho accusato quei coglioni e basta. Di sicuro non erano due o tre perché li ho sentiti dal campo. Dico la verità: lo stadio del Verona e i tifosi del Verona - aggiunge - mi stanno anche simpatici con i loro sfottó. Ma se vuoi distrarre un giocatore, lo puoi fare in mille modi, non così. Così non va bene. Così non ci siamo. Non dico che sono diverso dagli altri giocatori a cui hanno fatto gli stessi cori, gli stessi ululati ma il problema è che io sono italiano, dovrei tornare in Nazionale. 'I pochi, perché ripeto sono sempre pochi gli scemi - puntualizza - ma ci sono, che lo hanno fatto sono delle teste di ca... A sfondo razzista non ci sta, non c'è mai stato e mai ci starà'' .

Questo un estratto dell'intervista che andrà in onda stasera a Le Iene.