Balotelli pensa a un futuro brasiliano. Improbabile il viaggio verso la Turchia

Mario Balotelli, lascerà il Brescia a fine della stagione dopo la rottura con Cellino e con tutto l'ambiente. Nel suo futuro ormai c'è solo l'addio, con possibile viaggio transoceanico per accettare una delle proposte arrivate dal Brasile. Flamengo, Vasco de Gama e Botafogo hanno già effettuato i primi sondaggi, con l'attaccante che pare attratto dal Sudamerica. La strada che porta in Turchia pare non percorribile, è improbabile che il giocatore accetti il campionato turco come prossima tappa. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.