Balotelli può tornare in Premier League: la missione di Mino Raiola

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Secondo quanto riferito dal Daily Mirror, dopo aver parlato di un possibile ritorno in Italia per Mario Balotelli, il suo agente Mino Raiola ha avviato diversi contatti in Inghilterra con l'idea di riportare l'attaccante in Premier League dopo l'esperienza al Manchester City di Mancini. Sarebbero diversi i club interessati al giocatore in scadenza col Nizza, col suo procuratore che vorrebbe garantirgli uno stipendio di primo piano e anche la possibilità di tornare in Champions League.