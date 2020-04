Balotelli: "Questa la mia top11. Julio Cesar in porta e Pirlo in mediana"

Mario Balotelli, nella diretta Instagram, ha parlato con Thierry Henry. "Anche io sento la pressione, il momento in cui entri nello stadio, nel tunnel... Pensi alla partita, ma hai delle emozioni, è normale. Magari durante il giorno non ci penso, parlo al telefono, gioco alla Playstation, ma meno penso alla partita meglio starei. Incomincio a connettere il mio cervello durante il riscaldamento. Devo stare da solo durante lo spogliatoio, perché non mi concentro, io parlo e qualche volta posso disturbare gli altri".

Prendendo cinque giocatori, chi prenderesti?

"Pirlo sicuramente. Devi giocare con lui, ti garantisce dieci gol all'anno. Ma solo cinque?".

Ok, portiere?

"Difficile, per la mia esperienza non dirò il migliore al mondo. Julio Cesar, all'Inter è stato il migliore".

Terzino destro

"Non ho idea. Maicon".

Sinistro?

"Maxwell, la sua tecnica era incredibile, wow".

Difensori centrali.

"Cannavaro e Nesta".

Centrocampisti?

"Pirlo davanti alla difesa, Yaya Touré e Gerrard. E Cassano dietro le punte".

Attaccanti?

"Ronaldo, il brasiliano. L'originale. E Messi".